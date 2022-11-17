Tokatlı besiciler, sürülerini ilkbaharı andıran yaylalarda otlatıyor

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Almus ilçesindeki 2 bin rakımlı Dumanlı Yaylası'nda sonbaharın son dönemlerinde ilkbahar havasının yaşanması nedeniyle küçükbaşların otlatılmasına devam ediliyor.

Baharın gelmesiyle sürüleriyle Dumanlı Yaylası'na giderek konaklayan göçerler ile Çevreli beldesine bağlı Sarıgöl, Bedrenlik ve Çayırharman mezralarında yaşayan sürü sahipleri, hayvanlarını sonbahar gelmesine rağmen yeşilin hakim olduğu meralarda besliyor.

Binlerce koyun ve keçi, yeşil otlaklarda yayıldıktan sonra ağıllara alınıyor. Göçerler, kar yağışı dönemine kadar hayvanlarını yaylada otlatmaya devam edecek.

Yaprakları sarının tonlarına bürünen kayın, meşe, ıhlamur ve meyve ağaçları ile yeşil çimenlerin bütünleştiği yaylalardaki eşsiz doğal güzellikler de görenleri etkiliyor.

Sonbaharın son dönemlerinde adeta ilkbaharın yaşandığı Dumanlı Yaylası'nın bazı bölgelerinde ise güneş ve sis, güzel görüntüler oluşturuyor.

Çevreli Belde Belediye Başkan Yardımcısı Tahir Karaca, AA muhabirine, başka bölgelerde hayvanların yaylalardan indirilerek içeri alındığını ancak doğal özellikleri nedeniyle beldedeki hayvanların hala yayladaki çayırlarda beslenebildiğini söyledi.

"Güzlek" adı verilen bir kültürleri olduğunu dile getiren Karaca, "İşte bu mevsimde 'güzlek' dediğimiz dönemi yaşıyoruz. Yaz sonunda ovaya indirdiğimiz sürülerimizi sonbahar yağmurlarıyla yeşillenen yaylalarımıza tekrar çıkarırız. Ta ki kar yağıp da buraları kapatana kadar hayvanlarımızı buralarda otlatırız. Hayvanlarımızı kar yağdıktan sonra tekrar aşağı indirerek ağıllarımıza alırız." dedi.

- "Bu sene çok iyi güzlek mevsimimiz oldu"

Yaylalarındaki güzelliği hayvancılıkla değerlendirerek ekonomilerine katkı sağladıklarını dile getiren Karaca, "Her sene güzlek bu kadar olmazdı. Bu, sayılı yıllarda olur. Bu sene çok iyi güzlek mevsimimiz oldu. Nisan, mayıs ayları gibi hayvanlarımız istediği şekilde gün içinde doyabiliyor. Bu da kışa yönelik hayvancılarımız için çok iyi gelir sağlıyor." diye konuştu.

Yaylanın Sivas tarafında hayvanların kapalı ortama alındığını belirten Karaca, beldede aralık ayına kadar yaylada kalınacağını kaydetti.



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