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TOKAT (AA) - Tokat'ta 120 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yağmurlu ve Karayaka köylerinde 2 kişinin ürettiği sahte içkiyi piyasaya süreceği bilgisine ulaştı.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 120 litre sahte içki ele geçirildi.

Sahte içki ürettikleri iddiasıyla M.D. (52) ve S.B. (59) gözaltına alındı.

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