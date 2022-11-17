Tokat Belediye Başkanı Eroğlu emekli olanlara plaket verdi

TOKAT (AA) - Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğünden yeni emekli olan personelle bir araya gelerek hizmetlerinden dolayı plaket takdim etti.

Emekli olan personel Adem Uçar, Hasan Demirel, Şükrü Güzey, Mustafa Bozdemir ve Yılmaz Tar, Park Bahçeler Müdürlüğünün düzenlediği organizasyonla Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve çalışma arkadaşlarıyla bir araya geldi.



Belediye Başkanı Eroğlu, emekli olan personele Tokat halkı adına minnettarlığını sunarak plaket takdim etti.

Eroğlu, yaptığı konuşmada, şunları dile getirdi:



"Öncelikle hepinize Cenabıallah'tan sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum. Sizler, bizler belediyemizde çalışan, şehrimiz için güzellikler oluşturmaya gayret eden insanlarız. Bugün burada müdürlüğümüzün organizasyonu ile Tokat için emek vermiş dostlarımızla birlikteyiz. Belediyemizde yıllarca emek vermiş dostlarımız, çalışma arkadaşlarımız şimdi emeklilik hayatına geçtiler. Ama belediyecilik yoğun tempo ile çalışılan bir alan olduğu için emekli de olsalar belediyecilik duygusunu içlerinde taşımaya devam edeceklerini biliyorum. O yüzden yıllarca birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızı biz halen aramızda sayıyoruz. Vefa duygusu önemli bir duygudur. Onlar emeklilik hayatına geçseler de bizler kendilerine hem bir vefa hem de teşekkür duygularımızı sunmak üzere buradayız. Kendilerine sağlık ve huzur içerisinde aileleri ile birlikte güzel bir hayat dilerken, değerli çalışma arkadaşlarıma da işlerinde kolaylık ve başarılar diliyorum."

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