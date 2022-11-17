Tokat'ta vatandaşların şikayeti üzerine sahipsiz köpek barınağa götürüldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TOKAT (AA) - Tokat'ta vatandaşların şikayeti üzerine jandarma ekipleri sahipsiz köpeği barınağa götürdü.

Emirseyit beldesi Bahçelievler Mahallesi'nde, hastalıklı olduğu görülen ve vatandaşlar arasında korkuya sebep olan sahipsiz köpekle ilgili Emirseyit Belediyesine şikayet geldi.



Başkan Turan Kapan, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi'nden destek istedi.

Ekipler, sahipsiz köpeği bulunduğu yerden alarak tedavisi de yapılmak üzere Tokat Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürdü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.