Harami Yaylası ziyaretçilerini sonbaharın renkleriyle karşılıyor

TOKAT (AA) - Yeşilırmak Nehri havzası üzerinde bulunan ve mavi ile yeşilin buluştuğu Harami Yaylası, sonbahar renklerine büründü.

Tokat'ın Almus ilçesinde bulunan Harami Yaylası'na, ilçe merkezine yakın konumda bulunması dolayısıyla kısa sürede ulaşılabiliyor.

Tokat merkeze 35 kilometre uzaklıktaki Harami Yaylası, sonbaharın gelmesiyle ziyaretçilerini sarı ve kırmızının tonlarıyla karşılıyor.

Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, AA muhabirine, Harami Yaylası'nın coğrafi konumu itibarıyla diğer yaylalardan farklı olduğunu söyledi.

Yaylaların genellikle yükseklerde, dağların uç noktalarında olduğuna işaret eden Özer, "Ama burası tam tersi. Burada yaylaya çıkmıyoruz, yaylaya iniyoruz. Çünkü Almus'un en alt noktasındayız." dedi.

- "Bütün yaylalara çıkıyoruz, Harami Yaylası'na iniyoruz"

Geçiş güzergahında bulunan yaylanın isminin, geçmişte bölgede yol kesenler bulunması nedeniyle harami olarak kaldığını dile getiren Özer, şöyle devam etti:

"Burada su olduğu için her zaman yaşam olmuş. Yaşam olduğu için, geçiş noktası da olduğundan haramiler yaşıyormuş. Burası çukurda olduğu için sera ve fide yetiştiriciliği merkezi olarak kullanılmış. Şimdi turizm merkezi olarak vatandaşımıza hizmet vermeye çalışıyoruz. Almus'un en güzel yaylalarından biri. Bütün yaylalara çıkıyoruz, Harami Yaylası'na iniyoruz."

Özer, yaylanın dört mevsiminin de farklı güzellikte olduğunu vurgulayarak, "Kışı, yazı, baharı ayrı güzel ama sonbaharda burası çok daha farklı bir güzelliğe bürünüyor. Yeşili, mavisi ayrı bir ton. Bütün hemşehrilerimizi, Türkiye'yi bekliyoruz." ifadesini kullandı.

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