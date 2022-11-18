Tokat'ta hasta sahipsiz köpek vatandaşların şikayetiyle barınağa götürüldü

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TOKAT (AA) - Tokat'ta jandarma ekipleri, vatandaşların şikayeti üzerine hasta bir sahipsiz köpeği barınağa götürdü.

Küçükbağlar köyünde yaşayan Ahmet Parlak, hasta olan sahipsiz bir köpeği görünce İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi'nden yardım istedi.

Köye elen ekipler, sahipsiz köpeği alıp kent merkezindeki veterinere götürdü. Köpek, buradaki muayene sonrası Tokat Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü.

Tokat Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği Başkanı Sami Karyağdı, sahipsiz köpeğin tedavisini yaptıracaklarını söyledi.



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