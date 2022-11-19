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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat Belediye Plevne, ilk galibiyetini almayı hedefliyor

AA

Tokat Belediye Plevne, ilk galibiyetini almayı hedefliyor

TOKAT (AA) - Tokat Belediye Plevne Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftasında yarın deplasmanda Rams Global Cizre Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Başantrenör Furkan Gür, AA muhabirine, yarınki maçta hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi.

Maçın hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Gür, "Rakibimizin yerli ve yabancı tecrübeli oyuncuları bulunuyor. Hedefleri daha üst sıralar ama biz rakip ayrımı yapmadan her maça ilk galibiyetimizi alma ümidiyle çıkıyoruz. Hedefimiz, Rams Global Cizre Belediyespor maçından galibiyetle ayrılmak olacak." diye konuştu.

Karşılaşmanın zor geçeceğini vurgulayan Gür, "Rams Global Cizre Belediyespor, sahasında dolu tribünlere oynayan, iyi bir takım. Onlara karşı oynamak gerçekten zor olacak ama her hafta olduğu gibi son topa kadar savaşan bir takım olarak galip gelmek istiyoruz. Tüm camiaya seslenmek istiyorum, sporcularımın arkasında dursunlar, çünkü onlar her zaman en iyisini yapmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Ligde yaptığı 8 maçtan da mağlubiyetle ayrılan Tokat Belediye Plevne'nin puanı bulunmuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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