CHP Grup Başkanvekili Özel, Tokat'ta konuştu:

TOKAT (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Ziraat Bankasındaki tarım kredileri ve bugün özel bankalarda olup iktidarımızda Ziraat Bankasına devredilecek kredilerin faizlerini sileceğimizi, ana parayı da 3 ila 5 yıl arasında borcun büyüklüğüne göre böleceğimizi bir kez daha tüm Türkiye'deki çiftçilere ifade etmek, müjdelemek isteriz." dedi.

Özel, partisinin Tokat İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, iktidar gitmeden sorunlardan kurtulmanın mümkün olmadığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığınca Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'nın yapıldığını hatırlatan Özel, "Anayasa Mahkemesine başvurduk. Anayasa Mahkemesi sınavdan önceye gün verdi ancak tarafları dinlemek kararıyla bu sınavın sonrasına bir daha gün verdi. Milli Eğitim Bakanı'nın üzerine düşen, Anayasa Mahkemesi gibi en büyük mahkeme kararını verene kadar bu sınavı ertelemekti. Onlar bu sınavı ertelemek yerine, belki de iptal olacak, bir sınava dünya kadar öğretmeni zorla sokarak, dünya kadar masraf ederek, dünya kadar imkanı çarçur ederek sınavı yaptı." diye konuştu.

Özel, çiftçilerin hepsinin kredi kullandığını anlatarak, şunları kaydetti:



"Bu krediler karşılığında işlediği topraklar rehinli. Yaptığımız hesaplarla, verilerin birleştirilmesiyle bugün Tokat'taki arazinin yüzde 85'inin tarım kredileri karşılaştırıldığında bankalara rehin olduğunu görüyoruz. Bundan büyük sorun olmaz. İktidarımızda tarım kredilerinin yabancı menşeli bankalarda olanlarını Ziraat Bankasına aktarmak için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Ziraat Bankasındaki tarım kredileri ve bugün özel bankalarda olup iktidarımızda Ziraat Bankasına devredilecek kredilerin faizlerini sileceğimizi, ana parayı da 3 ila 5 yıl arasında borcun büyüklüğüne göre böleceğimizi bir kez daha tüm Türkiye'deki çiftçilere ifade etmek, müjdelemek isteriz."



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