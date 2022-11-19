Tokat'ta çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde tek katlı 2 evde çıkan yangın, büyük çapta hasara neden oldu.

İlçeye bağlı Kızılcaören köyünde Medine Çoban'a ait tek katlı evde çıkan yangın, bitişiğinde bulunan köy muhtarı olan oğlu Ramis Çoban'a ait eve de sıçradı.

İhbar üzerine Reşadiye ile çevre belediyelerin itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangında 2 ev de kullanılamaz hale geldi.





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