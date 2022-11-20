Tokat'ta iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Pazar ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Üzümören beldesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki Mehmet Dağ'a ait iş yerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Üzümören itfaiye ekiplerinin yanı sıra Pazar ve Turhal ilçelerinden gelen itfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangın iş yerinde büyük hasara neden oldu.

Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik tedbiri aldı.

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