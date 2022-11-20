Tokat'ta şiddet gören hastanın itirazı üzerine soruşturma yeniden başlatıldı

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TOKAT (AA) - Tokat'ta özel bir hastanede şiddet gördüğüne ilişkin daha önce başlatılan soruşturmaya takipsizlik kararı verilen hastanın itirazı üzerine soruşturma yeniden başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, kentte özel bir hastanede, temmuz ayında hastane çalışanlarının şiddetine maruz kaldığı gerekçesiyle M.A'nın ailesinin yaptığı şikayet üzerine savcılıkça başlatılan soruşturmaya takipsizlik kararı verildi.

Hastane görüntülerinin ortaya çıkması üzerine M.A. avukatı aracılığıyla takipsizlik kararına itiraz etti.

İtiraz üzerine Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, M.A'nın özel bir hastanede şiddet görmesine ilişkin soruşturma yeniden başlatıldı.

Soruşturmanın devam ettiği, hastane yönetimince hemşire H.K. ve sağlık çalışanı M.A'nın iş akitlerinin sonlandırıldığı öğrenildi.



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