Tokat Belediye Plevne dokuzuncu hafta maçında da puan alamadı

TOKAT (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftasında konuk olduğu Rams Global Cizre Belediyespor'a 3-1 yenilen Tokat Belediye Plevne'de, alınan mağlubiyetin üzüntüsü yaşanıyor.

Ligde yaptığı 9 maçtan da mağlubiyetle ayrılan Tokat Belediye Plevne, henüz puan sevinci yaşayamadı.

Başantrenör Furkan Gür, AA muhabirine, dün deplasmanda karşılaştıkları Rams Global Cizre Belediyespor'u galibiyetinden dolayı kutladığını söyledi.

Rams Global Cizre Belediyespor maçına kötü başladıklarını anlatan Gür, "İlk sette 6 sayı geri düşmemize rağmen farkı kapatıp öne geçerek ilk seti kazandık. Güzel bir geri dönüş oldu, rakibimizi psikolojik olarak bozduk ama maalesef bunu maç sonucuna yansıtamadık. İkinci ve üçüncü setlerde istediğimiz oyunu ortaya koyamadık. Dördüncü sette yine set sonuna kadar maça ortaktık, maalesef set sonunu yine oynayamadık." diye konuştu.

Kadro kalitesi ve tecrübe farkının önemine dikkati çeken Gür, "İyi oyun oynuyoruz ama sonuca ulaşamıyoruz. Sezonun başından bu yana gerçekten istikrarlı ve sistemli oyunumuz var. Ama maalesef sonuç olmayınca bunlar da bir işe yaramıyor. Hedeflerimizin çok gerisinde kaldık. Biz bu takımı ligde tutabilmek için elimizden gelenin daha fazlasını yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bir günlük aranın ardından Bursa Büyükşehir Belediyespor maçının hazırlıklarına başlayacaklarını belirten Gür, "Maalesef kolay maç yok, direncimiz asla düşmeyecek. Her takıma karşı iyi oynayacağız. Galibiyetle tanışmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



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