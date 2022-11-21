Tokat Belediye Plevne dokuzuncu hafta maçında da puan alamadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat Belediye Plevne dokuzuncu hafta maçında da puan alamadı

AA

Tokat Belediye Plevne dokuzuncu hafta maçında da puan alamadı

TOKAT (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftasında konuk olduğu Rams Global Cizre Belediyespor'a 3-1 yenilen Tokat Belediye Plevne'de, alınan mağlubiyetin üzüntüsü yaşanıyor.

Ligde yaptığı 9 maçtan da mağlubiyetle ayrılan Tokat Belediye Plevne, henüz puan sevinci yaşayamadı.

Başantrenör Furkan Gür, AA muhabirine, dün deplasmanda karşılaştıkları Rams Global Cizre Belediyespor'u galibiyetinden dolayı kutladığını söyledi.

Rams Global Cizre Belediyespor maçına kötü başladıklarını anlatan Gür, "İlk sette 6 sayı geri düşmemize rağmen farkı kapatıp öne geçerek ilk seti kazandık. Güzel bir geri dönüş oldu, rakibimizi psikolojik olarak bozduk ama maalesef bunu maç sonucuna yansıtamadık. İkinci ve üçüncü setlerde istediğimiz oyunu ortaya koyamadık. Dördüncü sette yine set sonuna kadar maça ortaktık, maalesef set sonunu yine oynayamadık." diye konuştu.

Kadro kalitesi ve tecrübe farkının önemine dikkati çeken Gür, "İyi oyun oynuyoruz ama sonuca ulaşamıyoruz. Sezonun başından bu yana gerçekten istikrarlı ve sistemli oyunumuz var. Ama maalesef sonuç olmayınca bunlar da bir işe yaramıyor. Hedeflerimizin çok gerisinde kaldık. Biz bu takımı ligde tutabilmek için elimizden gelenin daha fazlasını yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bir günlük aranın ardından Bursa Büyükşehir Belediyespor maçının hazırlıklarına başlayacaklarını belirten Gür, "Maalesef kolay maç yok, direncimiz asla düşmeyecek. Her takıma karşı iyi oynayacağız. Galibiyetle tanışmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı yaya öldü
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı yaya öldü
(Görüntülü) TOKAT - HEMŞİRELERDEN KÖTÜ MUAMELE GÖREN HASTALAR, BAŞKA HASTANELERE SEVK EDİLİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) TOKAT - HEMŞİRELERDEN KÖTÜ MUAMELE GÖREN ...
Tokat'ta faaliyeti durdurulan hastanedeki hastalar başka hastanelere sevk edildi
YEREL HABERLER Tokat'ta faaliyeti durdurulan hastanedeki hastalar ...
Hastanede hemşirelerden hastaya kötü muameleye bakanlık incelemesi (4)
YEREL HABERLER Hastanede hemşirelerden hastaya kötü muameleye ...
Hastanede hemşirelerden hastaya kötü muameleye bakanlık incelemesi (3)
YEREL HABERLER Hastanede hemşirelerden hastaya kötü muameleye ...
Hastanede hemşirelerden hastaya kötü muameleye bakanlık incelemesi (2)
YEREL HABERLER Hastanede hemşirelerden hastaya kötü muameleye ...
(Görüntülü)HASTANEDE HEMŞİRELERDEN HASTAYA KÖTÜ MUAMELEYE BAKANLIK İNCELEMESİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)HASTANEDE HEMŞİRELERDEN HASTAYA KÖTÜ ...
Tokat'ta şiddet gören hastanın itirazı üzerine soruşturma yeniden başlatıldı
YEREL HABERLER Tokat'ta şiddet gören hastanın itirazı üzerine ...
Sağlık Bakanlığından 2 müfettiş, Tokat'taki özel hastanede incelemelere başladı
YEREL HABERLER Sağlık Bakanlığından 2 müfettiş, Tokat'taki özel ...
Tokat'ta iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı
YEREL HABERLER Tokat'ta iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı
Tokat Valiliğinden özel hastanede hastaya şiddet olayına ilişkin açıklama
YEREL HABERLER Tokat Valiliğinden özel hastanede hastaya şiddet ...
(Görüntülü)CHP&#039;Lİ ÖZEL: BİLDİĞİNİ AÇIKLAMIYORSAN, GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANIYORSUN
YEREL HABERLER (Görüntülü)CHP'Lİ ÖZEL: BİLDİĞİNİ ...
Tokat'ta çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Tokat'ta çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi
CHP'li Özel: Bildiğini açıklamıyorsan, görevini kötüye kullanıyorsun
YEREL HABERLER CHP'li Özel: Bildiğini açıklamıyorsan, görevini ...
CHP Grup Başkanvekili Özel, Tokat'ta konuştu:
YEREL HABERLER CHP Grup Başkanvekili Özel, Tokat'ta konuştu:
Tokat Belediye Plevne, ilk galibiyetini almayı hedefliyor
YEREL HABERLER Tokat Belediye Plevne, ilk galibiyetini almayı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.