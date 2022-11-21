Başçiftlik'e yeni yol yapım çalışmaları sürüyor

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde bir süre önce başlatılan yeni yol çalışması sürüyor.

İlçede yaklaşık 1yıl önce başlatılan yeni yol çalışmaları devam ediyor. Çalışmalarda Hanyeri ile Sulugöl köyü arası bitti.

Başçiftlik Belediye Başkanı Murat Tunçel, yaptığı açıklamada, "Niksar-Başçiftlik kara yolu 1970'li yıllarda yapılmış, o dönemden günümüze küçük farklarda sürekli onarım görmüştü. B yıl önce Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yeni yol çalışması başlamıştı. Yolun yaklaşık 70'i tamamlandı. İnşallah yolun geriye kalanı ile ilgili çalışmalar sürüyor." dedi



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