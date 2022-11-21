TOGÜ'de TÖMER inşaatı temel atma töreni gerçekleştirildi

TOKAT (AA) - Tokat Gaziosmnpaşa Üiversitesi (TOGÜ) Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) binasının temel atma töreni gerçekleştirildi.

TOGÜ Taşlıçiftlik kampüsünde TÖMER binasının temel atma törenine Rektör Prof. Dr. Bünyamin Şahin, rektör yardımcıları, rektör danışmanları, genel sekreter, daire başkanları, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Şahin, yaptığı açıklamada, "Üniversitemizin bu yıl 30. yılını çeşitli etkinliklerle kutluyor. Son yıllarda eğitim öğretim, uluslararasılaşma ve fiziki durum ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Son 3-4 yıllık süreçte yoğun bir şekilde çalışılarak binası olmayan birimler için inşaat projeleri hazırlandı. TÖMER inşaatı üniversitemizin kendi öz gelirleriyle inşa ettirildi. Bu bina içerisinde Uluslararası İlişkiler, Erasmus, Farabi ve Mevlana ofisleri de yer alacak. Proje yaklaşık 8 ayda tasarlandı." dedi.

Konuşmanın ardından inşaat temeline beton döküldü ve dua edildi.

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