Tokat'ta kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Zile ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçak sigara ve tütün operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezinde Y.E. ve K.U'nun yasa dışı sigara imalatı yaptığı bilgisine ulaştı.

Zanlıların iş yerlerine operasyon düzenleyen ekipler, bandrolsüz 224 bin 800 boş, 23 bin 220 dolu makaron ile 163 kilogram tütün ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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