Tokat Belediye Başkanı Eroğlu, TOGÜ'de kariyer söyleşileri programına katıldı

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TOKAT (AA) - Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) kariyer söyleşileri programına katıldı.

TOGÜ Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen ve Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun konuşmacı olarak yer aldığı kariyer söyleşileri programı gerçekleştirildi. Hukuk Fakültesi'nde düzenlenen söyleşiye Rektör Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Özbay, akademik personel ve Hukuk Fakültesi öğrencileri katıldı.



Eroğlu, söyleşide Tokat'ın tarihi ve kültürel değerlerinden, kendi öğrencilik yıllarından ve kariyerindeki önemli gelişmelerden bahsetti.

Belediye başkanı olarak 9 yıldır görev yaptığını ifade eden Eroğlu, belediyecilik anlayışı ile ilgili bilgiler aktararak kendisinin de hukuk fakültesi mezunu olduğunu belirtti.

Eroğlu, öğrencilik dönemlerinden de bahsederek dinleyicilerden gelen soruları yanıtladı. Hukuk Fakültesi öğrencileri ile birlikte söyleşi gerçekleştirdiği için oldukça mutlu olduğunu ifade eden Eroğlu, programın düzenlenmesinde emeği olanlara teşekkür etti.

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