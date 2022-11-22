Tokat Belediye Başkanı Eroğlu'ndan emekli belediye personeline plaket

TOKAT (AA) - Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Su İşleri Müdürlüğünden emekli olan personele plaket verdi.

Eroğlu, emekli olan personele Tokat Belediyesi ve Tokat halkı için verdikleri hizmetler için teşekkür etti.

Hem çalışan hem emekli olan personeliyle Tokat Belediyesi olarak büyük bir aile olduklarını belirten Eroğlu, "Belediyecilik, emekli olunmayan mesleklerden biridir. Biz köklü belediyecilik kültürümüzle emekli olan büyüklerimizin de tecrübeleriyle her zaman bizlerin yanında olduklarını biliyoruz. Vermiş oldukları değerli hizmetler için hem belediyemiz hem de hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum. Emeklilik hayatında aileleriyle huzurlu, sağlıklı, uzun ömürler diliyorum." dedi.





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