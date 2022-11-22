Tokat'ta "Yenileme Eğitimleri Tanıtım Programı" protokolü imzalandı

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TOKAT (AA) - Tokat Valiliği, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Eğitim Fakültesi ve Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile "Yenileme Eğitimleri Tanıtım Programı" protokolü imzalandı.

26 Haziran Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Vali Numan Hatipoğlu, TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Eren Yürüdür, Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir, ilçe müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, yaptığı konuşmada, öğretmenlerin Eğitim Fakültesi'nde istedikleri derse girebilmesini içeren programın örnek teşkil edebileceğini ifade ederek bu projenin Tokat'ta başlamasının mutluluk kaynağı olduğunu söyledi.

Üniversitelerin genelde şehirlerle entegre olma noktasında sorun yaşadığını ifade eden Hatipoğlu, bunun tam aksine TOGÜ'nün şehre entegre konusunda fazlasıyla katkıda bulunduğunu, öncelikle Eğitim Fakültesinde başlayacak olan daha sonra diğer fakültelerde de uygulanacak yenileme eğitimlerinin hayırlara vesile olmasını dileyerek katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Bünyamin Şahin de üniversitenin bu yıl 30. yılını kutladığını, üniversitenin Orta ve Doğu Karadeniz'in öğrenci sayısı anlamında ikinci büyük üniversitesi olduğunu söyledi.

Tokat Valiliği ve belediye ile çok uyumlu şekilde birçok faaliyet yapıldığını, 30'un üzerinde sosyal sorumluluk projesinin paydaşlarla birlikte gerçekleştirildiğini, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile de birçok işbirliğinin yürütüldüğünü, kampüs içinde Tarım Lisesinin faaliyet gösterdiğini ve yeni bir ilkokulun tamamlanarak eğitime başladığını, yenileme eğitimlerinin Türkiye'de ilk defa üniversite tarafından gerçekleştirildiğini vurguladı.

Daha sonra protokol imzalandı.

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