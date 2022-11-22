Tokat'ta hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen hortum, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Karşıyaka Mahallesi'nde arazide hortum meydana geldi. Yaklaşık yarım dakika süren hortum, daha sonra etkisini yitirdi.

Hortum, bölgedeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.



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