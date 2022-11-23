TOGÜ'de değerlendirme toplantısı yapıldı

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TOKAT (AA) - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) değerlendirme toplantısı yapıldı.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Taşlıçiftlik Kampüsü 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonu'nda gerçekleşen toplantıya, Rektör Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İsa Gökçe, Prof. Dr. İbrahim Özbay, Prof. Dr. Bekir Süha Parlaktaş, dekanlar ve akademik personel katıldı.

Rektör Şahin, üniversitenin bu yıl 30. yılını çeşitli etkinliklerle kutladığını belirterek, 4 yıllık süreçte 5 yeni fakültenin kurulduğunu, yeni uygulama ve araştırma merkezlerinin açıldığını, öğrenci sayılarında önemli artışların olduğunu ve üniversitenin uluslararası arenada dereceler elde ettiğini ifade etti.

Kampüslerin fiziki durumlarında yapılan iyileştirmelere de değinen Şahin, yeni rektörlük binası, TÖMER inşaatı, cami, tıp amfi binası ve diğer inşaatlar hakkında bilgiler aktararak 2023 yılında yeni inşaatlara da başlanacağını duyurdu.

TOGÜ'nün uluslararasılaşmada önemli aşamalar kaydettiğini belirten Şahin, "83 ülkeden 3 bin 600’ün üzerinde uluslararası öğrenci üniversitemizi tercih etti. İlk göreve başladığında tüm öğretim üyelerine dizüstü bilgisayar takdim edildi. 4 yıllık süreçte öğretim üyelerimizin yanı sıra tüm öğretim görevlilerine de dizüstü bilgisayar verildi. Üniversitemiz 30. yılında önemli aşamalar kaydetti. Başarı grafiğinde tüm akademik ve idari personelimizin katkısı oldu, teşekkür ediyorum." dedi.

Rektör ve rektör yardımcıları tarafından toplantının sonunda öğretim elemanlarına dizüstü bilgisayarları takdim edildi.

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