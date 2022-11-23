Turhal'da "Kanal Turhal" çalışmaları sürüyor

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Turhal ilçesinde Yeşilırmak Nehri üzerine yapımı devam eden Kanal Turhal Projesi'nde çalışmalar devam ediyor.



Turhal Belediyesinin kendi üretimi olan traverten malzemeler ile şekillenen projede ilk etap olan 600 metrelik kısmın çimlendirme ve bank yerleştirme çalışmaları tamamlandı.

Belediye Başkanı İlker Bekler'in talimatlarıyla Kanal Turhal'ın Pazar Mahallesi tarafında bulunan park alanı da modernize edilerek meydan oluşturma çalışmalarına başlandı.

Bekler, Yeşilırmak'ın etrafındaki rekreasyon çalışmalarının hızla devam ettiğini belirterek, "Şu anda Pazar Mahallemizin bulunduğu alandayız. İnşallah Pazar Mahallemizin parkının bulunduğu bu alanı ikinci bir meydan yapacağız. Konserlerimizi, toplantılarımızı açık hava mitinglerimizi yapabileceğimiz yeşil alanla iç içe ağaçların gölgesinde güzel bir meydan hazırlıyoruz." dedi.

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