Tokat'ta çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılmaz hale geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TOKAT (AA) - Tokat'ın Zile ilçesinde çıkan yangında, iki katlı ahşap ev kullanılmaz hale geldi.

Orta Mahallesi İpek Sokak'ta Turanhan Yaşar'a ait iki katlı ahşap evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar Zile Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne haber verdi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yangın, aynı sokakta bitişik haldeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.