Coğrafi işaretli Niksar cevizinde üretim 2 bin 500 tona çıktı

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Niksar ilçesinde son yıllarda yürütülen çalışmalar sayesinde coğrafi işaretli ceviz ağacı varlığı 350 bine, üretim ise yıllık 2 bin 500 tona ulaştı.

Niksar Tarım ve Orman Müdürü Namık Özdüzgün, AA muhabirine, bölgede özellikle 2018 yılından sonra Valilik ile diğer kurumların desteğiyle ceviz ağacı varlığını artırmak amacıyla çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Niksar olarak Tokat'ın ceviz üretiminin yüzde 35'ini karşıladıklarını belirten Özdüzgün, "İlçemizde 350 bin ceviz ağacımız var, yılda 2 bin 500 ton ürün alıyoruz. Ceviz, Niksar ekonomisine önemli katkı sağlamaktadır. Coğrafi işaretli bir üründür. Niksar, önemli ceviz üretim merkezidir." dedi

İlçede özellikle Serenli bölgesinin ceviz üretimi açısından önemli olduğuna işaret eden Özdüzgün, "Serenli'de 5 bin 500 dekar alanda 100 bin ceviz fidanı dikildi. Bu fidanlar üretime geçtiği zaman sadece Serenli bölgesinde yılda 2 bin 500 ton ceviz üretimi olacak." ifadesini kullandı.

Özdüzgün, cevizde üretiminin yanı sıra hasattan sonraki uygulamalara da önem verilmesi gerektiğini dile getirerek, "Cevizin dökülebilmesi için belirli olgunluğa gelmesi, yağmur ve güneşle yeşil kabuğundan ayrılması gerekiyor. Zaman zaman traktör kullanarak dökümü gerçekleştiriyoruz. Dökmüş olduğumuz cevizi harmanladıktan sonra soyma işlemine tabi tutacağız. Daha sonra kurutma aşaması yapılacak." diye konuştu.

Şükrü Selem de 12 dönüm arazisinde ceviz üretimi yaptığını anlatarak, "Bahçemden genellikle 1,5-2 ton arasında ürün alırım. Bu sene 3,5 ton bekliyorum." dedi.



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