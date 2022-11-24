Tokat'ta kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen kaçak sigara ve tütün operasyonunda 2 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde 2 kişinin yasa dışı sigara imalatı yaptığı bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, bandrolsüz 3 bin 600 boş, 1200 dolu makaron ile 15 kilogram tütün ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.