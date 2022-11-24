Tokat Belediye Başkanı Eroğlu, asfalt çalışmalarını inceledi

TOKAT (AA) - Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Vali Yokuşu ve Yeniyurt Mahallesi'nde tamamlanan asfalt çalışmalarını inceledi.

Eroğlu, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, hava şartları mevsime göre asfalt çalışmaları için uygun olduğundan belediyecilik çalışmalarını ara vermeden sürdürdüklerini söyledi.



Asfalt çalışmalarının şehrin değişik yerlerinde devam ettiğini anlatan Eroğlu, "Vali Yokuşumuzdaki asfalt çalışmamızı yerinde gördük. Yeniyurt Mahallemizde, Uluslararası İmam Hatip Lisesi ve AFAD'ın olduğu noktada asfalt çalışmasını geçen hafta tamamladık. Burada da güzel bir çalışma oldu. Burada okulumuz var, bu bölgeyi kullanıyorlar. Yine AFAD personelimiz ve mahalle sakinlerimizin yoğun kullandığı caddemizde ciddi anlamda asfaltlama ihtiyacı vardı. Ekiplerimiz burada hem altyapı çalışmalarını yaparak, kaldırımlarını oluşturarak asfalt üstyapısını da gerçekleştirerek çalışmayı tamamladı. Emek veren ekiplerimizin ellerine sağlık, mahalle sakinlerimize ve şehrimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.





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