Tokat'ta 12. Ulusal Özel Eğitim Öğrenci Kongresi başladı

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TOKAT (AA) - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) 12. Ulusal Özel Eğitim Öğrenci Kongresi başladı.

TOGÜ Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü tarafından 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonu'nda düzenlenen kongrenin açılışına, Rektör Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Özbay, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Eren Yürüdür, Genel Sekreter Fatih Alhan, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Rektör Şahin yaptığı konuşmada, 30. yılını kutlayan üniversitelerinin kendi elektriğini ürettiğini ve çevreci yatırımlar yaptığını belirterek, şu an kongre için Tokat'ta bulunan araştırmacıların ve öğrencilerin dünyanın en çevreci üniversitelerinden birinde bulunduklarını ifade etti.



Şahin, öğretmenlerin ve öğretim üyelerinin büyük bir özveri ile çalıştığını dile getirerek, Öğretmenler Günü'nü kutladı.

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