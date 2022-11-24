Yeşilyurt'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

TOKAT (AA) - Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.
Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak çelenk sundu.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz ise bir düğün salonunda ilçe genelinde görev yapan tüm öğretmenlerle yemekte bir araya geldi.
Yılmaz, yaptığı konuşmada, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehit öğretmenlerimiz başta olmak üzere kutsal olan öğretmenlik görevini layıkıyla yapan siz değerli öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." dedi.
Yeşilyurt İmam Hatip Lisesi Salonu'nda gerçekleştirilen programda ise aday öğretmenler için yemin töreni yapıldı. Programda öğrenciler tarafından şiirler okundu.