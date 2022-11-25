Tokat Belediye Plevne'de gözler Bursa Büyükşehir Belediyespor maçına çevrildi

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TOKAT (AA) - Tokat Belediye Plevne Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. haftasında yarın Bursa Büyükşehir Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Başantrenör Furkan Gür, AA muhabirine, ligde yarın Bursa ekibini konuk edeceklerini söyledi.

Takımda sakatlığı bulunan oyuncular olduğunu belirten Gür, "Bu hafta takım halinde çok fazla antrenman yapamadık ama mental anlamda maça hazırız. Bursa Büyükşehir Belediyespor maçının hazırlıklarını tamamladık." dedi.

Taraftarı maça davet eden Gür, şunları kaydetti:

"Seyircimiz bizi yalnız bırakmasın. Zor günlerden geçiyoruz, yanımızda olsunlar. Tokat Belediye Plevne, voleybol camiasının en köklü takımlarından biri olmakla Türkiye'de büyük bir markadır. Her takımın inişli çıkışlı yılları olabilir. Biz de maalesef zor günlerden geçiyoruz. Desteğe ihtiyacımız var, taraftarımızdan aldığımız güçle mücadelemizi daha fazla güçlendirebiliriz."



Ligde yaptığı 9 maçtan da mağlubiyetle ayrılan Tokat Belediye Plevne, henüz puan sevinci yaşayamadı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.