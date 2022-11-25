Vakıflar Bölge Müdürlüğünden Tokat'ta 500 kişiye yemek ikramı

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TOKAT (AA) - Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Tokat'ta cuma namazı sonrası vatandaşlara yemek ikramında bulunuldu.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'nun da katılımıyla Ali Paşa Camisi bahçesinde 500 kişiye kavurma, pilav, ayran ve helva ikram edildi.

Hatipoğlu, AA muhabirine, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen hayır yemeği dağıtımı organizasyonuna katıldıklarını belirterek, "Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, vakıfların yönetimi ve hedefleri doğrultusunda çalışmakta. Bu güzel hizmeti Vakıflar Bölge Müdürümüz Yılmaz Kılınç ile ifa ettik." dedi.





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