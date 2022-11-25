Nikahları kıyılan sağlık çalışanı çift, açtıkları dövizle kadına şiddete tepki gösterdi

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TOKAT (AA) - Tokat'ta dünyaevine giren sağlık çalışanı çift, nikahın ardından açtıkları dövizle kadına şiddete tepki gösterdi.

Her ikisi de hemşire olan Semanur Gülüç ve Ahmet Yasin Güreli, Tokat Belediyesi Nikah Salonu'ndaki törenle hayatlarını birleştirdi. Çift, nikahın ardından "Şiddetsiz hayata evet, şiddetli hayat mutsuz hayat" yazılı döviz açtı.

Semanur Gülüç, AA muhabirine, bugünün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olduğunu hatırlatarak, "Şiddete sessiz kaldığımız zaman her türlüsü bizi bulacaktır. Kadına yapılan tüm şiddetin karşısındayız. Bütün kadınlarımızın yanındayız. Herkese şiddetin konuşulmayacağı bir hayat diliyorum. Yaşam hakkı ellerinden alınmış bütün kadınlarımızı da rahmet ve saygıyla anıyorum." dedi.



Güreli de her türlü şiddete karşı olduklarını vurgulayarak, "Kadına şiddete de sağlıkta şiddete de 'hayır' diyoruz. Şiddeti kınıyoruz." ifadelerini kullandı.



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