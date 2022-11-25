Tokat'ta polis sürücülere karanfil verip kadına şiddetle mücadeleyi anlattı

Eksikliği migren ve baş ağrılarının en büyük nedeni: Kas krampları, sinirlilik, uyku bozukluğu, stres ve yorgunluk yaşıyorsanız dikkat!

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TOKAT (AA) - Tokat'ta polisler, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla sürücülere karanfil verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, Tokat-Niksar kara yolu Uzunburun mevkisinde sürücülere, kadına şiddet ile ilgili broşür ile karanfil verdi.

Görevliler, şehir içi ve ilçeler arası yolcu minibüslerine de binerek karanfil ve broşür verip kadına yönelik şiddetle ilgili bilgilendirmede bulundu.

Niksar'dan Tokat'a yolculuk yapan Recep ve Saime Erdoğan çifti, kadın polise teşekkür ederek, "Birbirimizin çiçeğiyiz. Evliliğimiz 33 sene oldu." ifadesini kullandı.

Sürücü ve araçlarda bulunanlar da uygulama için polise teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.