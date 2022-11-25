TOKAT (AA) - Tokat'ta 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla AK Parti İl Başkanlığı ve Hak-İş Temsilciliği açıklama yaptı.

AK Parti Tokat İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Danışan, Yeraltı Çarşısı üzerinde yaptığı açıklamada, AK Parti'nin 5 milyon 500 bin kadın üyesi, 600 bine yakın gönüllü teşkilat mensubuyla aynı zamanda güçlü bir kadın hareketi olduğunu söyledi.

AK Parti Kadın Kolları olarak kadın odaklı politika ve uygulamaların takipçisi oldukları kadar kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve yaptırımların artırılması için de var güçleriyle çalıştıklarını anlatan Danışan, şöyle konuştu:

"Kadını ve kadının varlığını son derece önemseyen bir yaklaşımla Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Sayın Cumhurbaşkanı'mız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da sık sık tekrarladığı gibi kadına şiddetin, insanlığa ihanet olduğunu bir kez daha haykırıyoruz. AK Parti teşkilatları olarak her adımımızda bu bilinçle hareket ediyor, her fırsatta dile getiriyoruz. Kadına yönelik şiddet, yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları etkileyen, kadının insan hakları ihlaline yol açan her türlü tutum ve davranıştır. Kadına yönelik şiddet, sadece ülkemizin değil, maalesef tüm dünyanın sorunudur. Tüm dünya gibi bizim de canımızı yakan, kadına yönelik şiddetle mücadele etmekte kararlıyız. Şunu apaçık söylüyoruz ki, bu konuda asla toleransımız yok. Bunu 2002 yılında daha ilk seçim beyannamemizde de ifade ettik."





- Hak-İş

Hak-İş Tokat İl Başkanı Resul Demir de yaptığı açıklamada, başta kadına yönelik şiddet olmak üzere şiddetin her türlüsüne "hayır" dediklerini vurguladı.

Kimden, nereden gelirse gelsin, şiddeti meşru gören zihniyete asla teslim olmayacak, sessiz kalmayacaklarını aktaran Demir, "Kadına yönelik şiddete, istismara, eşitsizliğe, ayrımcılığa, yoksulluğa, güvencesizliğe karşı durmak için bir aradayız. Şiddet maalesef dünyada olduğu gibi ülkemizde de varlığını sürdürmektedir. Bu konuda sözün ötesinde bir eylem geliştirmek, söylemi eylemle desteklemek zorundayız. Edirne'den Kars'a, tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak, 'şiddetsiz bir dünya' sloganımızla yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu kadına yönelik şiddetle mücadeleye davet ediyoruz. Kadınlarla iç içe bir örgütlenme modelini benimsiyor, kadın konusunda özgün ve hakkaniyetli duruşumuzdan hiçbir zaman ödün vermiyoruz." ifadelerini kullandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.