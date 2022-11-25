Tokat'ta yanlış kaza ihbarı ekipleri harekete geçirdi

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TOKAT (AA) - Tokat'ta otomobilin devrildiği ihbarı üzerine kaza yerine giden ekipler, bölgede kaza olmadığını, ihbarın makas atan bir tır nedeniyle yapıldığını belirledi.

Tokat-Sivas kara yolu Artova kavşağında bir otomobilin devrildiği ihbarını alan 112 Acil Servis, trafik ve jandarma ekipleri bölgeye geldi.

Burada herhangi bir kaza olmadığını gören ekipler, aynı bölgenin Kızıliniş mevkisinde 60 TU 333 plakalı tır ile dorsesinin ayrıldığını ve aracın çevresine daha önceden güvenlik şeridi çekildiğini tespit etti.

Vatandaşların makas atan tır nedeniyle ihbarda bulunduğu anlaşıldı.

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