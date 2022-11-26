Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

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Salon: Ali Yücel

Hakemler: Deniz Demir, Hüseyin Kamber

Tokat Belediye Plevne: Ahmet Can Büyükgöz, Kaan Bülbül, Mustafa Cervatoğlu, Eren Kanlı, Atakan Topal, Mehmet Rıfat Kantarcıoğlu (Ali İhsan Heper, Hasan Balcıoğlu, Sadık Efe Özbey, Muhammed Furkan Açıkgöz, Egecan Avcıl, Onur Kaya)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Murilo, Dimitrii, Erenhan Can, Fatih Cihan, Metin Toy, Halit Kurtuluş (Caner Ergül, Burak Çevik, Halil Dolaşık, Berk Dilmenler)

Setler: 20-25, 18-25, 20-25

Süre: 75 dakika (24, 26, 25 )





TOKAT (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 mağlup etti.

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