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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat'ta Afrikalı öğrenciler pancar hasadına katıldı

AA

Tokat'ta Afrikalı öğrenciler pancar hasadına katıldı

TOKAT (AA) - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) öğrenim gören Afrikalı öğrenciler, Yeşilyurt ilçesinde pancar hasadına katıldı.

Yeşilyurt Tarım ve Orman Müdürlüğünce ilçede, çiftçi ve öğrencilerin buluşması için pancar hasadı etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe, TOGÜ Ziraat Fakültesi öğrencileri ile Artova Meslek Yüksekokulu öğrencileri katıldı.

İlçedeki şeker pancarı tarlasında önce tarım makineleri ile hasat yapıldı.

Ardından öğrenciler topraktan çıkarılan şeker pancarlarının saplarını bıçaklarla keserek pancarları ayırdı.

Ziraat Fakültesi ve Artova Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören Afrikalı öğrenciler de etkinliğe katılarak pancar hasadını öğrendi.

Hasada TOGÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüstem Cangi, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Türk, Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz da katıldı.

Etkinliğe katılan öğrencilerden Çadlı Salih Abdürrahim Bedevi, AA muhabirine, Türkiye'de tarım konusunda eğitim aldıklarını belirtti.

Uygulamalı eğitimlerin daha yararlı olduğunu ifade eden Bedevi, "Pancar hasadını ilk defa görüyorum. Hasada kakılmam çok güzel oldu." ifadelerini kullandı.

TOGÜ Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Alyena Pekgöz ise "Yeşilyurt ilçelinde yetişen pancarın şeker oranın yüksek olduğunu öğrendik. Afrika'dan gelen öğrenci arkadaşlarımız için farklı bir aktivite oldu." diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, pancar üretimi konusunda öne çıkan bir ilçe olduklarını belirterek, "Bir dekara 9 ton pancar üretimi olan ender ilçelerden bir tanesiyiz." dedi.

- "Senegal'den, Çad'dan ve diğer Afrika ülkelerinden öğrenciler buradalar"

Üniversite öğrencilerini ilçelerinde ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını anlatan İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Türk de şunları dile getirdi:

"Buradaki amacımız dirsek çürüten ile eli nasır tutanları bir araya getirmekti. Öğrencilerimizin öğrendiklerini bizzat arazide uygulamalarını sağladık. Senegal'den, Çad'dan ve diğer Afrika ülkelerinden öğrenciler buradalar. Onları bizim topraklarda, yöremizde pancar hasadı yaparken görmek bizi onurlandırıyor."

TOGÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüstem Cangi de İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Türk'e davetleri için teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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