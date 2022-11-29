Tokat'ta iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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TOKAT (AA) - Tokat'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Mehmet Bayrak idaresindeki 60 TZ 328 plakalı hafif ticari araç, Tokat-Turhal kara yolu Karayolları Kavşağı'nda Ahmet Nihat Kaya yönetimindeki 60 TM 969 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile hafif ticari araçtaki Fatma Bayrak yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bu arada kaza yapan hafif ticari araç, jandarma ve vatandaşlar tarafından itilerek yolun kenarına götürüldü.

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