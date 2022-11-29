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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat'ta hastanın karnından ameliyatla 13 kilogram kitle alındı

AA

Tokat'ta hastanın karnından ameliyatla 13 kilogram kitle alındı

TOKAT (AA) - Tokat'ta bir hastanın karnından ameliyatla 13 kilogram kitle çıkarıldı.

Turhal ilçesinde yaşayan iki çocuk babası 46 yaşındaki Ali Yavuz Çeçen, karnındaki şişkinliğin büyümesi üzerine Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesine başvurdu.

TOGÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Namık Özkan tarafından muayene edilen Çeçen'in karnında kitle olduğu belirlendi.

Özkan tarafından ameliyata alınan Çeçen'in karnından 3 saat süren operasyonla 13 kilogram kitle alındı.

Çeçen, AA muhabirine, göbeğinin büyümesi üzerine önceleri kilo aldığını düşündüğünü söyledi.

Rahatsızlığının 3-4 ay önce başladığını belirten Çeçen, "Şişkinliğim daha da arttı. Yememi, her şeyimi etkileyince Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine geldim. Tahlillerde ur olduğu belirlendi." dedi.

Ameliyatın ardından rahatladığına dikkati çeken Çeçen, "Dünyaya yeniden gelmiş gibiyim. Hocalarımıza, üniversitemize teşekkür ediyorum. Karnımdan böyle ur çıkacağını tahmin etmiyordum. Hocamız bakınca daha geniş olduğunu gördük. '13 kilogram ur' denilince şaşırdık, inanamadık. Fotoğrafları görünce inandık. Sağlığıma kavuştum. Daha da iyi olacağım. Kendimi çok iyi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Özkan da hastanın karnında 2 yıldır büyüme bulunduğunu, son 3 ayda kitlede hızlı büyüme olması nedeniyle kendilerine başvurduğunu dile getirdi.

Yaptıkları tetkiklerde, karnın arka duvarında yağ dokusunda gelişen tümoral kitle tespit ettiklerini anlatan Özkan, şunları kaydetti:

"İdrar yolları ve kan damarlarında oldukça yoğundu. Üroloji kliniğinden de Doğan hocayla beraber, kitle 4 parça halindeydi, tamamını çıkarttık. Karnın içini temizledik. Patoloji sonucuna göre hastanın ileriki tedavisini planlayacağız. Belli aralıklarla da kontrolümüzü yapacağız. Şu anda genel durumu iyi."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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