Tokat'ta ticari araçlara yönelik "kış lastiği" denetimi yapıldı

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TOKAT (AA) - Tokat'ta polis ekipleri, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda bugün başlayan kış lastiği takma zorunluluğu nedeniyle denetim gerçekleştirdi.

Tokat-Sivas kara yolunda uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri, sürücülerin ticari araçlarına kış lastiği taktırıp taktırmadığını kontrol etti.

Uygulamada durdurulan araçların lastiklerinin diş derinliği "kumpas" adı verilen aletle ölçüldü.

Ekipler, uygulamada Ekrem Düzü idaresindeki pancar yüklü kamyonu durdurdu. Kamyonda kış lastiğinin olmadığını belirleyen trafik polisleri sürücüye 1152 lira ceza yazdı.

Yük ve yolcu taşıyan ticari araçlardaki kış lastiği denetimlerinin trafik güvenliği için süreceği belirtildi.

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