TBB Başkanı Sağkan'dan "sahte doktor" olayı ile ilgili değerlendirme:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TBB Başkanı Sağkan'dan "sahte doktor" olayı ile ilgili değerlendirme:

AA

TBB Başkanı Sağkan'dan "sahte doktor" olayı ile ilgili değerlendirme:

TOKAT (AA) - Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, Tekirdağ'da "sahte doktor" soruşturmasında tutuklanan Ayşe Özkiraz ile ilgili, "Bazı ifadeler de duyuyoruz, 'Zarara uğrayan kimse yok.' Bunu bilme şansımız yok ancak doktor olmayan birinin doktormuş gibi tedavi etmesinden dolayı herhangi bir zararın doğmadığını söylemek, kanımca mümkün değildir." dedi.

Tokat Baro Başkanı Volkan Bozkurt'u ziyaret ederek bir süre sohbet eden Sağkan, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Sahte doktor konusunun Türkiye'nin gündeminde olduğunu belirten Sağkan, şöyle konuştu:

"Sadece doktor değil, profesyonel mesleklerin birçoğunda kanuna aykırı yöntemlerle diploma elde edilip kullanılması gibi durum söz konusu. Avukatlık yetkilerinin başkaları tarafından kullanılmaya çalışıldığına dönem dönem şahit oluyoruz. Sadece sahte diploma konusundan değil, başka unsurlardan da bahsedebilirim. Her işin profesyoneline gitmek gerekiyor. O yüzden Türkiye'deki sorun sadece sahte diploma değil. Profesyonel mesleklerin başka unsurlar tarafından yasal kılıf içinde yapılmaya çalışılması da çok büyük sorundur. Çok ciddi zarara uğradıktan sonra avukatlara gelerek bu sorunun çözümünde yardım istemek durumunda kalıyorlar."

Yapılan sahteciliğin cezasının bulunduğuna dikkati çeken Sağkan, şunları kaydetti:

"Bu cezaların caydırıcılık konusunu oturup tartışmak gerekir. Bu bir dolandırıcılıktır, resmi evrakta sahteciliktir. Tabii ki Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında soruşturma ve kovuşturma süreçleri yürüyecek. Hep birlikte takip edeceğiz. Bu arada bazı ifadeler de duyuyoruz, 'Zarara uğrayan kimse yok.' Bunu bilme şansımız yok ancak doktor olmayan birinin doktormuş gibi tedavi etmesinden dolayı herhangi bir zararın doğmadığını söylemek, kanımca mümkün değildir. Muhakkak ki soruşturma süreci başlarken bu işten zarar gören vatandaşların da şikayetleri dava ve soruşturma dosyasının içine eklenecektir düşüncesindeyim."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tokat'ta ticari araçlara yönelik "kış lastiği" denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Tokat'ta ticari araçlara yönelik "kış lastiği" ...
GÜNCELLEME - Tokat'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 50 öğrenciden 49'u taburcu edildi
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Tokat'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle ...
Tokat'ta 50 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Tokat'ta 50 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle ...
(Görüntülü) TOKAT - SAHTE DOKTORUN BABASI: GERÇEĞİ MEDYADAN ÖĞRENDİM (RÖPORTAJ)
YEREL HABERLER (Görüntülü) TOKAT - SAHTE DOKTORUN BABASI: GERÇEĞİ ...
"Sahte doktor"un babası Ali Özkiraz, kızını anlattı:
YEREL HABERLER "Sahte doktor"un babası Ali Özkiraz, kızını anlattı:
Sahte doktorun babası: Kızımı okutmak için traktörümü sattım (2)
YEREL HABERLER Sahte doktorun babası: Kızımı okutmak için traktörümü ...
(Görüntülü) 3 İLDE SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU 17 GÖZALTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) 3 İLDE SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU 17 ...
3 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 17 gözaltı
YEREL HABERLER 3 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 17 gözaltı
Tokat merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Tokat merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 16 ...
Tokat'tan 20 ülkeye alabalık ihracatı
YEREL HABERLER Tokat'tan 20 ülkeye alabalık ihracatı
(Görüntülü) TOKAT - RANDEVUSUZ MUAYENE ETMEYEN DOKTORU YUMRUKLADIKTAN SONRA TUTUKLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) TOKAT - RANDEVUSUZ MUAYENE ETMEYEN ...
Tokat'ta hastanın karnından ameliyatla 13 kilogram kitle alındı
YEREL HABERLER Tokat'ta hastanın karnından ameliyatla 13 kilogram ...
Randevusuz muayene etmeyen doktoru yumrukladı; o anlar kamerada (2)
YEREL HABERLER Randevusuz muayene etmeyen doktoru yumrukladı; o ...
GÜNCELLEME - Tokat'ta doktoru darbeden hasta yakını tutuklandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Tokat'ta doktoru darbeden hasta yakını ...
Tokat'ta iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Tokat'ta iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi ...
Randevusuz muayene etmeyen doktoru yumrukladı; o anlar kamerada 
YEREL HABERLER Randevusuz muayene etmeyen doktoru yumrukladı; o ...
(Görüntülü) RANDEVU ALMASINI İSTEYEN DOKTORA YUMRUK ATTI, O ANLAR KAMERADA
YEREL HABERLER (Görüntülü) RANDEVU ALMASINI İSTEYEN DOKTORA YUMRUK ...
Tokat'ta doktoru darbeden hasta yakını gözaltına alındı
YEREL HABERLER Tokat'ta doktoru darbeden hasta yakını gözaltına ...
(Görüntülü) HİNDİSTANLI İŞ İNSANI GEZMEYE GELDİĞİ TOKAT&#039;A YERLEŞTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) HİNDİSTANLI İŞ İNSANI GEZMEYE GELDİĞİ ...
Tokat'ta sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
YEREL HABERLER Tokat'ta sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.