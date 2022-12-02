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Tokat merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 10 zanlı adliyede

AA

Tokat merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 10 zanlı adliyede

TOKAT (AA) - Tokat merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 16 zanlının işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 6'sı jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 10'u adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 30 Kasım'da Tokat, Ordu ve Sivas'ta belirlenen adreslere 133 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlemiş ve 16 zanlı gözaltına alınmıştı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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