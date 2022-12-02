Tokat'ta yansıtıcı öğrenme serüvenleri atölye çalışması yapıldı

TOKAT (AA) - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) yansıtıcı öğrenme serüvenleri atölye çalışması gerçekleştirildi.
TOGÜ Eğitim Fakültesi tarafından "Yansıtıcı Öğrenme Serüvenleri: İngilizce Öğrenmek Çok mu Zor" konulu atölye çalışması, 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonu'nda düzenlendi.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Özbay, burada yaptığı konuşmada, İngilizce bilmekten çok İngilizce konuşmada problem yaşandığını belirterek, "Yapılacak atölye çalışmasında bu sorun da ele alınacak. Tüm akademisyenler bu çalışmadan istifade edecek. Atölye çalışması oldukça yararlı olacak. Desteklerinden dolayı öğretim üyeleri ve katılımcılara teşekkür ediyorum." dedi.
Çalışmada 5 öğretim üyesi yüz yüze, bir öğretim üyesi de çevrimiçi olarak deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.