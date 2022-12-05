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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat Valisi Hatipoğlu bedensel engelli üniversite öğrencisini makamında ağırladı

AA

Tokat Valisi Hatipoğlu bedensel engelli üniversite öğrencisini makamında ağırladı

TOKAT (AA) - Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle, kaymakam olmak isteyen, bedensel engelli üniversite öğrencisi Esma Bezgin'i makamında ağırladı.

Hatipoğlu, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü 3. sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Esma ve annesi Sadiye Bezgin'i makamında kabul ederek bir süre sohbet etti.

Vali Hatipoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde İstanbul'da Tokat tanıtım günlerinde olduklarını söyledi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde kentte olmayı ve programlar yapmayı planladıklarını anlatan Hatipoğlu, "Uzaktan takip ettik. Dönüşümüze de bazı programlar yaptık. Engelleri de ziyaret ettik. Esma'yı da tanıyorum. Bugün onu kabul ediyoruz. Kendisinin kaymakam olma hayalinin olduğunu öğrendim. İnşallah azimle birçok engeli ortadan kaldırır." ifadesini kullandı.

Tokat'ın engellilere verdiği imkanlarla çok güzel noktaya geldiğini söyleyen Hatipoğlu, "Ülkemiz son 20 yılda, sosyal hizmet alanında ve engellilerin hayata katılması anlamında açıkçası bir devrim yaşadı. Bu devrim de bizim ülkemizi tüm uluslararası normların üstüne taşımak noktasındaki azmimizle birlikte devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu noktada şükran borçluyuz. Çünkü toplumda bakışı ancak liderler ve onlarla beraber idareciler değiştirecekler. Biz de bu noktada örnek olmaya, hayatın her alanında katkı sunmaya hazırız. Bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Esma Bezgin de hedefinin kaymakam ardından vali olmak olduğunu ifade ederek, Vali Hatipoğlu'na, kendisini ve annesini kabul ettiği için teşekkürlerini sundu.

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