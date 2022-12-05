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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat'ta İl Özel İdaresi'ne yeni alınan araçlar tanıtıldı

AA

Tokat'ta İl Özel İdaresi'ne yeni alınan araçlar tanıtıldı

TOKAT (AA) - Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, İl Özel İdaresi araç filosuna alınan 21 milyon lira değerindeki araçların tanıtıldığı programa katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda konuşan Vali Numan Hatipoğlu, İl Özel idarelerinin ilin kalkınması için çok önemli görevleri yerine getirdiğini söyledi.

İl özel idarelerinin vatandaşların uygun şartlarda ulaşımının, erişiminin, hayat standartlarının artırılması için çok hayati görevleri hem merkezlerde hem de kırsal alanlarda yerine getirdiğini ifade eden Hatipoğlu, "Bu anlamda biz de araç filomuzu çok daya iyi hale getirmek için çalışmalar yürütüyoruz. Bundan sonra da çalışmalarımıza devam edeceğiz. İl Genel Meclisi'mizin de aldığı önemli kararla birlikte biz burada gördüğünüz toplam bedeli 21 milyon lira tutarında aracı İl Özel İdaremizin araç parkına katmış durumdayız." dedi.

İki greyder, lastik tekerli yükleyici, 6x4 çekici, çöp kamyonu, 4x4 pikap, iki kazıcı yükleyici aldıklarını belirten Hatipoğlu, araçların hayırlı, uğurlu olmasını diledi.

Programa İl Genel Meclis Başkanı Erol Duyum, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Gökçe ve İl Özel İdaresi birim müdürleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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