Tokat Belediye Plevne ligde ilk galibiyetini aldı

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TOKAT (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Tokat Belediye Plevne, ligdeki ilk galibiyetini deplasmanda Develi Belediyespor'u 3-2 yenerek almanın sevincini yaşıyor.

Başantrenör Furkan Gür, AA muhabirine, ligde dün deplasmanda Develi Belediyespor ile karşılaştıklarını söyledi.

Maça iyi başladıklarını anlatan Gür, "Maça iyi başladık. Maçı 3-2 kazandık. Bu sezon ilk galibiyetimizi aldık. Oyuncularıma maçta gösterdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Develi Belediyespor'a da gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür eden Gür, "Hak ettiğimiz bir galibiyetti. Galibiyete odaklanmıştık, başardık. Öncelik ilk günden bugüne mücadelelerinden hiçbir zaman vazgeçmeyen sporcularıma ve teknik heyetime teşekkür ederim. Hepsinin yüreğine sağlık." ifadelerini kullandı.

Zor bir maç olduğunu belirten Gür, şunları kaydetti:

"Develi Belediyespor takımında sıkıntılar vardı, eksik oyuncuları vardı, biz de bunu en iyi şekilde kullanabilmek için gerek analiz gerek antrenmanlarımızı bu doğrultuda gerçekleştirdik. Çok keyifli, seyri yüksek ve zor bir maç oldu. Aramızdaki ciddi bütçe farkını gözetmeksizin galibiyeti hak eden taraf bizdik. Alınan bu galibiyet Tokat halkına armağan olsun."

Ligde yaptığı 11. maçta ilk galibiyetini alan Tokat Belediye Plevne, puan durumunda 2 puan ile son sırada yer alıyor.

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