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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat TSO'dan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na ziyaret

AA

Tokat TSO'dan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na ziyaret

TOKAT (AA) - Tokat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Gökdere ve beraberindekiler Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu makamında ziyaret etti.​​

TSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, kabulde TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, yeni seçilen Tokat TSO yönetimine başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Başkan Fatih Gökdere ise ziyaret sonrası yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Seçimlerimiz gayet demokratik bir şekilde oldu. Ufak tefek kırgınlıklar tabii ki oldu ama seçim bittikten sonra sadece üyelerimizin ve şehrimizin menfaati ve çıkarlarını ön plana çıkararak çalışmalarımıza başladık. Rifat Bey'in bugün tutumu ve davranışı o kadar samimiydi ki kendimizi şehrimiz Tokat'ta gibi hissettik. Sanki bir ağabeyin vermiş olduğu yakınlık ve büyüklerin vermiş olduğu yol göstermeleri, deneyimlerinden bahsetti. Allah'ın izniyle de onun söylemleri dışına çıkmadan şehrimize kazanım sağlamak istiyoruz. Üyelerimize kazanım sağlamak istiyoruz. Niyet halis akıbet de hayır olur inşallah. Tek düşüncemiz üyelerin çıkar ve menfaatlerini korumak. Mayıs ayındaki genel kurulda da başkanımızla birlikte olacağız inşallah. Burada da ülke menfaatleri açısından Rifat Bey'in yolunda devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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