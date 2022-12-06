Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

TOKAT (AA) - Tokat'ın Pazar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Üzümören beldesinde iki kişinin uyuşturucu ve uyarıcı madde imal edip satacakları bilgisini aldı.
Ekipler, zanlıların ikametlerinde yaptığı aramada, 1470 gram kubar esrar, 9 mm çapında tabanca, kurusıkı tabanca, 3 av tüfeği, define arama dedektörü, 38 kurusıkı tabanca fişeği, 61 tabanca fişeği ve 41 av tüfeği fişeği ele geçirdi.
Jandarma ekiplerince 2 kişi gözaltına alındı.