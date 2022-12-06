Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TOKAT (AA) - Tokat'ın Pazar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Üzümören beldesinde iki kişinin uyuşturucu ve uyarıcı madde imal edip satacakları bilgisini aldı.

Ekipler, zanlıların ikametlerinde yaptığı aramada, 1470 gram kubar esrar, 9 mm çapında tabanca, kurusıkı tabanca, 3 av tüfeği, define arama dedektörü, 38 kurusıkı tabanca fişeği, 61 tabanca fişeği ve 41 av tüfeği fişeği ele geçirdi.

Jandarma ekiplerince 2 kişi gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.