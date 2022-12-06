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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belediye Başkanı Eroğlu'ndan daha temiz Tokat çağrısı

AA

Belediye Başkanı Eroğlu'ndan daha temiz Tokat çağrısı

TOKAT (AA) - Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, daha temiz ve sıfır atık konusunda örnek olacak bir şehir için Tokatlılara çağrıda bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Eroğlu, daha temiz bir şehir için özenle çalıştıklarını ifade etti.

Eve nasıl bakıldıysa şehre de öyle bakılması gerektiğini anlatan Eroğlu, şöyle devam etti:

"Çünkü güzel şehrimiz Tokat'ımız bizim evimiz. Bizler Tokat Belediyesi olarak temizlik ekiplerimizle şehrimizin her noktasında hem şehrimizin tertemiz bir şehir olması hem de hemşehrilerimizin yaşam konforu için gayretle çalışıyoruz. Caddelerimiz, meydanlarımız ve parklarımız birlikte kullandığımız ortak alanlarımız. Parklarımız yemyeşil alanları ile evimizin bahçesi gibi, şehrimizin her köşesi evimizin bir alanı gibidir. Her zaman söylediğimiz gibi bu şehre katacağımız güzellik ve yenilikler için hemşehrilerimizle elbirliği yapıyoruz. Kıymetli hemşehrilerimizin her zaman olduğu gibi 'Temiz Şehir Tokat' için caddelerimiz, sokaklarımız, meydanlarımız ve parklarımızın temizliği için gösterecekleri özenle yanımızda olacaklarına inanıyorum."

Sıfır atık konusunda çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini dile getiren Eroğlu,şunları kaydetti:

"Şehrimizin birçok noktasında kurumlarımızda, camilerimizde, muhtarlıklarımızda atıkların ayrıştırılması için çalışmalarımızı yapmıştık. Yeniyurt Mahallesi’ndeki parkımızda evsel atıkların da ayrıştırılıp dönüşüm sağlanması için bir eğitim ve uygulama merkezi kurma çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yıl sağlık ocaklarımızdaki tıbbi atıkların da geri dönüşümü için çalışma gerçekleştirdik. Sıfır atık konusunda bilinçlendirme çalışmaları için okullarımızda çocuklarımıza seminerler veriyor, çeşitli yarışmalar düzenliyoruz."

Sıfır atık konusunda Tokat'ta devam eden çalışmaları daha da güçlendirmek istediklerini belirten Eroğlu, şöyle konuştu:

"Sıfır atık konusu Tokat'ımızda hemşerilerimiz ile birlikte başarıya ulaştıracağımız bir konudur. Şehrimizdeki bütün hemşerilerimizin hem toprağımızın, sularımızın, doğamızın korunması hem de kaynakların israf olmaması için bir seferberlik duygusuyla bu konuya hassasiyet göstermeleri ile sıfır atık hedefine ulaşabileceğimizi bilmemiz gerekiyor. Her başarı elbirliğiyle gelir. Sıfır atık için evimizde göstereceğimiz birkaç saniyelik özenle israfın önüne geçerken bir taraftan da bize emanet olan doğal kaynaklarımızı korumuş olacağız. Şimdiye kadar devam eden çalışmalarımızı, bu konuda daha özenli olunması ile birlikte ülkemizdeki ve dünyadaki şehirlere örnek olacak bir seviyeye getirmek istiyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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