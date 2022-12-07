Tokat'ta 13 yıl önceki terör saldırısında şehit olan 7 asker anıldı

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 13 yıl önce teröristlerce şehit edilen 7 asker için anma programı düzenlendi.

Sazak köyü yakınlarında, olayın yaşandığı yerde yaptırılan ve şehitlerin fotoğrafları ile Türk bayrakları bulunan Şehitler Anıtı'nda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlçe Jandarma Komutanlığında görevli bir askerin olayın nasıl gerçekleştiğini aktardığı törende, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Şehitliğin yanındaki alana yapılan Mehmetçik Çeşmesi'nin de açıldığı programda, şehit aileleri ve gazilere plaket verildi.

Vali Numan Hatipoğlu, törende yaptığı konuşmada, şehitlere rahmet diledi.

Programa, Reşadiye Kaymakam Vekili Tarık Buğra Seyhan, Niksar Kaymakamı İlhami Doğan, İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bostancı, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Reşadiye Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Yakup Karaca ile daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Protokol üyeleri şehitler anıtına çam fidanı dikti.

Sazak köyü yakınlarında 7 Aralık 2009'da teröristlerce düzenlenen saldırıda, Uzman Çavuş Harun Arslanbey ile erler Onur Bozdemir, Kemal Bide, Ferit Demir, Yakup Mutlu, Cengiz Sarıbaş ve Fatih Yonca şehit olmuştu.

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