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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat'ta "Çocuktan Al Haberi" proje yarışması düzenlendi

AA

Tokat'ta "Çocuktan Al Haberi" proje yarışması düzenlendi

TOKAT (AA) - Tokat Belediyesi, çocukların Tokat'la ilgili hayallerini öğrenmek için "Çocuktan Al Haberi" proje yarışması düzenledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde yarışmaya katılacak çocuklara bilgilendirme yapıldı.

Çocuk Dostu Şehir Tokat Projesi kapsamında Tokat Belediyesi Bilgi Evleri'nde eğitim alan çocuklar "Çocuktan Al Haberi" proje yarışmasına katılabilecek. Verilen 15 günlük sürede hazırlıklarını tamamlayan çocuklar, projelerinin sunumunu yapacak. Yarışmada dereceye giren projeler ise Tokat Belediye Meclis Toplantısı'nda gündeme alınacak.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat'ın çocuk dostu bir şehir olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kendileri küçük ama hayalleri büyük çocuklarımızın gözünden, onların dünyasından Tokat'ımıza bakmak için 'Çocuktan Al Haberi' yarışmasının çok güzel sonuçlar vereceğini düşünüyorum. Bizler zaten bütün projelerimizi tasarlarken günübirlik düşüncelerle değil, çocuklarımızın büyüdüklerinde yaşayacakları Tokat'ı hazırlamak üzere çalışıyoruz. Bugünden yarını görerek hareket ediyoruz. El birliğiyle geleceğe taşımaya çalıştığımız şehrimizde hayallerini bizimle paylaşacak çocuklarımıza başarılar diliyorum. Onların hayallerini Meclisimize taşıyacağız. Çocuklarımızın heyecanını paylaşıyor, çok güzel projelerle geleceklerine yürekten inanıyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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