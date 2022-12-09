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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ekmeğini metrelerce yükseklikteki ağaçları budayarak kazanıyor

AA

Ekmeğini metrelerce yükseklikteki ağaçları budayarak kazanıyor

TOKAT (AA) - ERKUT AYMAK - EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde yaşayan iki çocuk babası 51 yaşındaki Osman Ayhan, 30 yıldır metrelerce yükseklikteki ağaçların budamasını yapıyor.

İyilik yapmak için ihtiyar birinin evinin önündeki ağacı budamasıyla bu işe başlayan Osman Ayhan, yıllardır ekmeğini metrelerce yükseklikteki ağaç dallarını keserek kazanıyor.

Budama işi sayesinde ev, otomobil, traktör alan ve 2 çocuğunu büyüten Ayhan, işini severek yapıyor.

Ayhan, AA muhabirine, mesleğinin zor ve tehlikeli bir iş olduğuna işaret ederek, boyu 20 metreyi bulan ağaçlara beline bağladığı iple çıkıp çalıştığını anlattı.

Yapacağı anlık bir hata sonucu yaşamını kaybedebileceğine dikkati çeken Ayhan, "İşimiz hatayı kabul etmez. Başçiftlik ve çevresinde bu işi yapan 2 kişiydik. Diğer arkadaşımız 15 yıl önce budama yaparken düştü. Kırıklarla kazayı atlattı. İyileştikten sonra da bu işi bıraktı." dedi.

İlçede kendisinden başka budama işini yapan kimse bulunmadığını vurgulayan Ayhan, "Zor bir iş yapıyorum. Kesim ve budama işinden aldığım ücret, ağacın bulunduğu yere göre değişiyor. Arazideki ağaç kesiminden 100 lira alırken, yerleşim yeri içinde evlerin zarar görme riski varsa 1000 lirayı geçiyor. Çevre ilçelere de gidiyorum." diye konuştu.

Ayhan, ağaç kesme işini genellikle nisan-mayıs ve ekim-kasım ayları olmak üzere yılda iki dönemde yaptığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Yanıma kimseyi bulamıyorum. Parayla bile yardımcı bulamıyorum. Kimseyi bulamadığım için tek başıma yapıyorum bu işi. Ağaçlara tırmanıyorum. Yükseklik korkum yok benim. Kazam olmadı çok şükür. Rüzgarlı ve yağmurlu havalarda ağaç kesmiyorum. Yerleşim yeri içindeki ağaçların kesimini de yapıyorum. Evlerin bahçe ve kenarındaki ağaçların kesimi oldukça zordur. Evlere, elektrik ve telefon hatlarına zarar vermeden kesim yapmanız çok zordur. Ben ağaçları üstten başlayarak parça parça kesip indiriyorum. Ne evlere ne de elektrik ve telefon hatlarına zarar veriyorum. İşimi seviyorum, kazancım da iyi. Sağlığım elverdiği sürece bu işi yapmayı sürdüreceğim."


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